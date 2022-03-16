ПДВ в умовах воєнного стану

У зв’язку з прийняттям верховною Радою України 3 березня 2022 року Закону України за номером 2118—IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» на період до припинення або скасування воєнного стану на території України платників податків звільнено від передбаченої відповідальності за дотримання терміні сплати податків і зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних (пункт 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Враховуючи те, що на сьогодні в умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями та платники податку на додану вартість не мають можливості реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкові накладні та розрахунки коригування до них, у податковій звітності з податку на додану вартість:

— за звітний період лютий 2022 року –— податкові зобов’язання та податковий кредит формуються на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (що були зареєстровані в ЄРПН до 24 лютого 2022 року) та наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (по операціях, не підтверджених зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них);

— за наступні звітні періоди в період дії воєнного стану — податкові зобов’язання та податковий кредит мають формуватися на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області