Під час воєнного стану санкції не застосовують

Як проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» внесено зміни до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Зокрема розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнено новим пунктом 12.

Згідно з останнім розділ ІІ «Прикінцеві положення» Закону за номером 265 тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону за номером 265 не застосовуються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області