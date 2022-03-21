Економіка, Новини, Україна

Податковий кредит можна уточнити протягом шести місяців після скасування воєнного стану

21.03.202221.03.2022Автор Богдан Дікальчук
Податковий кредит можна уточнити протягом шести місяців після скасування воєнного стану

Відповідно до пункту 32 прим.2 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями до нього. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відстрочена на період дії воєнного стану, а податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у ЄРПН.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області