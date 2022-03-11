Відшкодування ПДВ під час воєнного стану

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України, та строки проведення такого відшкодування встановлено статтею 200 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Надання бюджетного відшкодування відповідно до другого абзацу пункту 200.10 статті 200 ПКУ здійснюється в разі узгодження контрольним органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки. А у випадках, визначених пунктом 200.11 статті 200 ПКУ, — за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до ПКУ.

У той же час, відповідно до підпункту 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ на період до припинення або скасування воєнного стану на території України зупинено дію пунктів 200.10—200.12 статті 200 ПКУ, якими безпосередньо визначено терміни проведення таких перевірок та процедуру відшкодування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області