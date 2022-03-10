Внесок у нашу спільну перемогу!

У ці надзвичайно складні для всієї України дні на захист рідної держави стала й спортивна спільнота. Національний олімпійський комітет України, скажімо, спрямував один мільйон гривень на підтримку української армії.

Виконавчий комітет всеукраїнської громадської організації саме таким чином підтримав ініціативу свого президента, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, спрямувавши ці кошти на благородну справу.

Прихильники сучасного олімпійського руху закликали всіх долучитися до захисту нашої неньки України, висловивши впевненість, що внесок кожного — це цеглина в нашу спільну перемогу.

Не забули у виконавчому комітеті Національного олімпійського комітету України і про свої місцеві осередки, яким перерахували для вирішення нагальних потреб один мільйон 275 тисяч гривень. Із цієї суми 39 тисяч гривень надійшло до місцевого осередку НОК України в Тернопільській області. Як повідомив перший заступник голови осередку Віталій Ігнатенко, місцеві активісти олімпійського руху одностайно вирішили перерахувати ці кошти на потреби захисників Вітчизни.

І згадана сума вже переправлена за призначенням.

На фото: активісти олімпійського руху, викладачі Тернопільського національного педагогічного університету Валерій ЄДНАК та Андрій ОГНИСТИЙ разом з колегами передали біатлоністу Дмитрові ПІДРУЧНОМУ, який служить у Національній гвардії, спальники, наколінники, каремати.

Фото із соціальних мереж