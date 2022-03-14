Як закрити підприємницьку діяльність в умовах воєнного стану?

Головне управління ДПС у Тернопільській області проінформувало, що відповідно до чинного законодавства державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (ФОП) може здійснити за власним рішенням шляхом подання заяви державному реєстратору за встановленою законодавством формою. Її можна подати в паперовому вигляді особисто через представника або в електронному вигляді.

Платник податків позбавляється статусу ФОП від дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) відповідного запису. Останній вноситься до ЄДР протягом 24-х годин з моменту подання заяви.

Окрім того, ФОП має можливість скористатися електронною послугою та здійснити онлайн–подання заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності в електронній формі через кабінет громадянина на Порталі Дія.

Припинення підприємницької діяльності здійснюється незалежно від місцеперебування ФОП у межах України.

У зв’язку із запровадженням відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 на всій території України воєнного стану, Кабінетом міністрів України було прийнято постанову від 28 лютого за номером 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб», відповідно до якої державні органи надаватимуть адміністративні послуги за можливостю.

Одночасно податківці проінформували, що відповідно до чинного законодавства держателем ЄДР є Міністерство юстиції України, до повноважень якого належить організація заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄДР.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області