Економіка, Новини, Україна

Задекларувати доходи зможете після припинення або скасування воєнного стану

14.03.202214.03.2022Автор Богдан Дікальчук
Задекларувати доходи зможете після припинення або скасування воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 на всій території України запроваджено воєнний стан. Тож головне управління ДПС у Тернопільській області нагадало про те, що Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» визначено, що у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів слати податків та зборів, подання звітності платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України (ПКУ) відповідальності з обов’язковим їх виконанням протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

З урахуванням зазначеного, та з метою забезпечення можливості платникам податків до першого травня 2022 року виконати вимоги ПКУ — задекларувати свої доходи, визначити та сплатити податкові зобов’язання податківці повідомили, що для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого згаданим Законом за номером 2118.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області