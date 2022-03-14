Задекларувати доходи зможете після припинення або скасування воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 на всій території України запроваджено воєнний стан. Тож головне управління ДПС у Тернопільській області нагадало про те, що Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» визначено, що у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів слати податків та зборів, подання звітності платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України (ПКУ) відповідальності з обов’язковим їх виконанням протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

З урахуванням зазначеного, та з метою забезпечення можливості платникам податків до першого травня 2022 року виконати вимоги ПКУ — задекларувати свої доходи, визначити та сплатити податкові зобов’язання податківці повідомили, що для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого згаданим Законом за номером 2118.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області