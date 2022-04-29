Більшість платників ПДВ — юридичні особи

На початок квітня цього року на 3409 суб’єктів господарювання Тернопільщини були зареєстровані платниками податку на додану вартість. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Значна частина платників ПДВ — юридичні особи. Впродовж першого кварталу цього року було 2856 таких платників. Приватних підприємців, які зареєстровані платниками ПДВ, з початку року було 553 особи.

Порівняно з січнем-березнем 2021 року суб’єктів підприємництва — платників ПДВ побільшало: додалося 140 юридичних осіб та 74 приватні підприємці.

До речі, станом на початок квітня на обліку в головному управління ДПС у Тернопільській області перебувало 61943 основних платники податків. Майже 60 відсотків із них — приватні підприємці. Мова про 37103 особи. Решта платників (24843) є юридичними особами. Порівняно з січнем-березнем 2021 року кількість суб’єктів господарювання зросла на 1981 одиницю: плюс 1677 приватних підприємців та 304 юридичні особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області