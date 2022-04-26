Гросмейстери допомагають воїнам і біженцям з України

Один з найбільш талановитих свого часу юних шахістів України, а нині 53-річний наш земляк із Копичинців, міжнародний гросмейстер Василь Іванчук, який мешкає у Львові, долучився до збору коштів для потреб Збройних сил України. Зокрема, наступної неділі, першого травня, о сімнадцятій годині за київським часом проведе на двадцяти дошках сеанс одночасної гри онлайн на lichess.

Як сказано на Фейсбук-сторінці «Шахової школи Василя Іванчука», гру теж транслюватимуть онлайн. Для участі у сеансі запрошуються шахісти рівнем до кандидата у майстри спорту, які зобов’язані зробити вступний внесок, еквівалентний п’ятдесяти євро. Контроль часу — двадцять хвилин плюс десять секунд. Гросмейстеру надається додатковий час. Усі кошти будуть передані до благодійного фонду «Повернись живим».

Один із найсильніших українських шахістів усіх часів, до речі, перед Великоднем узяв участь у благодійному онлайн-матчі між збірними України і Норвегії. За нашу команду, крім Василя Іванчука, зіграли Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов і Кирило Шевченко. За збірну Норвегії — Магнус Карлсен, Аріан Тарі, Йохан Крістіансен і Ларс Хауге. Українці перемогли з рахунком 10,5:5,5. Благодійні кошти спрямували на допомогу біженцям з України.

Нарешті, для юних прихильників шахів не зайве буде нагадати, що Василь Іванчук — міжнародний гросмейстер із 1988 року. Протягом 1990—2000 років входив до десятки найкращих шахістів планети. У 2002 році став віцечемпіоном світу за версією ФІДЕ, у 2007-му — чемпіоном світу з бліцу, у 2016-му — чемпіоном світу зі швидких шахів. Триразовий переможець супертурніру в Лінаресі, чотириразовий переможець шахових олімпіад. Причому двічі у складі збірної СРСР і двічі — у складі збірної України.

Фото із соціальних мереж