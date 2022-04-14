Найчастіше декларують доходи від спадку та дарування

Упродовж першого кварталу цього року 2249 осіб подали податкові декларації про отримані доходи. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Посадовець додав, що із загальної кількості декларацій 946 подали громадяни, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, а 1303 — ті, хто виявили бажання реалізувати своє право на податкову знижку.

Наші краяни заявили про отримання 90,8 мільйона гривень доходу. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 4,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,2 мільйона військового збору.

«Відрадно, що жителі Тернопільщини, які отримували доходи за кордоном, теж активно долучилися до деклараційної кампанії. Таких декларантів маємо вже 180. Сума заявленого доходу склала 10,1 мільйона гривень доходу», — повідомив очільник податкової служби області.

Найчастіше ж краяни декларували доходи від спадку та дарування: вже подано 384 таких декларації на суму 51 мільйон гривень. Ще 173 декларанти проінформували про збагачення від продажу рухомого та нерухомого майна, а 61 — про здачу такого майна у найм. Вони отримали відповідно 11,1 мільйона та 3,3 мільйона гривень доходу. Незалежна професійна діяльність посприяла покращенню фінансового стану 63-х осіб на суму 7,4 мільйона гривень. Про отримання інвестиційних прибутків заявили два декларанти на суму 100 тисяч гривень.

Михайло Яцина наголосив, що у період воєнних дій для зручності, комфорту та безпеки декларантам варто використовувати електронні сервіси податкової служби, зокрема електронний кабінет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області