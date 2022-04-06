Нарахування ПДВ при ставці єдиного податку 2 відсотки доходів після завершення воєнного стану

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів платник ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (ПКУ) повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів використаних в операціях, що не є об’єктом оподаткування (реалізованих в період дії воєнного, надзвичайного стану), суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки:

за товарами/послугами — виходячи з вартості придбання таких товарів, послуг;

по необоротних активах, які фактично використані (реалізовані) в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2 відсотки доходу — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Такі операції повинні бути відображені у відповідних рядках (рядок 4) «Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України за операціями, що оподатковуються» податкової декларації з ПДВ.

Відповідно платник зобов’язаний забезпечити складання не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення дії воєнного, надзвичайного станів і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) зведену податкову накладну за такими товарами/послугами, необоротними активами.

Наприклад: воєнний, надзвичайний стан закінчуються у червні 2022 року, такий платник за перший звітний податковий період липень 2022 року подає декларацію, в якій відповідно до пункту 198.5 статті 198 та підпункту 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нараховує податкові зобов’язання по товарах, які були продані в період застосування єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу та по яких на дату переходу на спрощену систему оподаткування (на перше квітня 2022 року) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

Враховуючи передбачений підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ порядок автоматичного відновлення правил нарахування та сплати ПДВ після завершення воєнного стану у платника ПДВ зберігається право на використання сум ПДВ, включених (що підлягали включенню) до складу податкового кредиту на підставі, зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки, за товарами/послугами, не реалізованими у період дії воєнного стану, при обчисленні податкових зобов’язань із ПДВ у податковій звітності за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів та подальші звітні періоди.

Тобто дані рядка 21 податкової декларації з ПДВ за останній звітний період до переходу на спрощену систему оподаткування підлягають перенесенню до рядка 16.1 «Від’ємне значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду» за перший звітний період після завершення дії воєнного, надзвичайного станів.

Відповідно до порядку заповнення декларації з ПДВ, суми податкового кредиту за перший звітний (податковий) період після завершення воєнного стану, сформовані за рахунок значення рядка 16.1, при обчисленні податкових зобов’язань за пунктом 200.1 статті 200 ПКУ зменшать суми нарахованих податкових зобов’язань у рядку 4 податкової декларації з ПДВ за пунктом 198.5 статті 198 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області