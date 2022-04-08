ПДВ від бізнесу Тернопільщини

У березні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України 100,1 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Натомість упродовж першого кварталу надходження платежу склали 386,6 мільйона гривень.

На початок квітня платниками податку на додану вартість на Тернопільщині зареєструвалися 2868 юридичних осіб.

Необхідно відзначити, що з початку року додалося 39 таких суб’єктів підприємництва. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом кількість платників податку на додану вартість — юридичних осіб збільшилася на 126 осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області