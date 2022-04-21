Переможемо, бо — єдині!

Платники податків Тернопільщини за 55 днів війни сплатили до Зведеного бюджету України 1,5 мільярда гривень податків і зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

При цьому державна скарбниця отримала від суб’єктів господарювання нашого краю 0,6 мільярда гривень податкових платежів. До бюджетів же територіальних громад області за час війни надійшло 0,9 мільярда.

«Сьогодні наша країна проходить випробування війною. На плечі податківців та бізнесу лягла велика відповідальність – забезпечувати фінансову стабільність та економічну захищеність держави. Відрадно, що платники нашого краю поділяють таку соціально відповідальну позицію та сплачують податкові платежі своєчасно та в повному обсязі. Щиро дякую всім за це», — сказав начальник ГУ ДПС Тернопільщини Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області