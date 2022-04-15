Попереду — світовий форум

Атлети з одинадцяти країн сперечалися нещодавно у Румунії за нагороди престижного міжнародного турніру з боксу класу «А» пам’яті легендарного спортсмена Ніколае Лінки. Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і відома тернопільська боксерка Олеся Крисюк.

Бронзова призерка нещодавнього чемпіонату Європи серед молодих спортсменів віком до 22-х років удостоєна відзнак за третє місце у ваговій категорії до 81 кілограма. Варто також зазначити, що студентка Західноукраїнського національного університету, підопічна Руслана Фірмана під час цих змагань захищала честь збірної України.

Турнір у Румунії став одним з етапів підготовки до травневого чемпіонату світу у Туреччині. Дівчина готувалася до нього у Німеччині, де після завершення молодіжної європейської першості континенту тренується у складі національної збірної України. У цій же країні проходить і завершальний етап підготовки до планетарного форуму.

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