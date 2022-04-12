Повернули з бюджету 143 мільйони гривень ПДВ

Упродовж першого кварталу цього року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули з бюджету 143 мільйони гривень податку на додану вартість. Про це розповів начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 115 суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб краю. Вони задекларували до повернення 189 мільйонів гривень, що на 67 мільйонів більше, ніж торік», — деталізував керівник податкової служби області.

Він додав, що на початок квітня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 144 мільйони гривень. Із них 128 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, а щодо 16 мільйонів гривень триває судовий та адміністративний розгляд.

Також фахівці податкової служби Тернопільщини упередили бюджетне відшкодування цього платежу на 2,3 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області