Протоколи про адміністративні правопорушення під час фактичної перевірки

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (ПКУ), Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме:

згідно з підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім, зокрема, фактичних перевірок.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок, передбачених підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, до платників податків застосовується відповідальність згідно із ПКУ, законами, контроль за якими покладено на контрольні органи, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) у такому випадку не застосовуються, у тому числі і положення підпункту 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПКУ;

згідно з пунктом 1 частини першої статті 255 КУпАП установлено, що уповноважені особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та його територіальних органів мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення вчинені, зокрема, за статтями 155 прим.1, 163 прим.15 КУпАП.

Відповідно до підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 ПКУ фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контрольним органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Враховуючи сказане, під час проведення фактичних перевірок у період воєнного часу контрольні органи складають на фізичних осіб та посадових осіб юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 155 прим.1, 163 прим.15 КУпАП.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області