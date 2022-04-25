Ще один вагомий успіх нашої землячки

У столиці Болгарії Софії визначилися лауреати чемпіонату Європи з боксу серед молоді 2004—2005 років народження. За право потрапити до числа переможців і призерів сперечалися понад чотири сотні молодих майстрів шкіряної рукавички із чотирьох десятків країн Старого світу.

Тому, без сумніву, не могла не порадувати інформація про те, що найкращою в командному заліку стала збірна України. Наші юнаки з дівчатами загалом вибороли дев’ять медалей, серед яких п’ять золотих і по дві срібні і бронзові. На дві нагороди менше в активі збірної Англії — у тому числі чотири золоті. Третє ж місце в загальнокомандному підсумку із вісьмома нагородами дісталося Ірландії. Боксерам цієї країни виявилося до снаги тричі піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.

Серед інших срібної медалі європейської першості удостоїлася і наша землячка Каріне Айрапетян. Лише у вирішальному поєдинку вагової категорії до 81 кілограма студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка поступилася своїй суперниці.

Вихованка боксерського клубу «Шкіряна рукавичка» і товариства «Динамо» тренується під керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів. Нині удосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ. У різних вікових групах вісім разів ставала чемпіонкою України, двічі — срібною призеркою чемпіонатів Європи.

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