У період воєнного стану для пального та нафтопродуктів ставка ПДВ 7 відсотків

Відповідно до пункту 82 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ, на які згідно з пунктом 40 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі сім відсотків. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Не підлягають бюджетному відшкодуванню суми від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що оподатковуються за ставкою, встановленою в першому абзаці пункту 82 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Суми такого від’ємного значення, зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Положення цього абзацу не поширюється на платників податку, які здійснювали у відповідному звітному (податковому) періоді операції з вивезення товарів за межі митної території України.

Отже, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану за ставкою ПДВ у розмірі сім відсотків оподатковуються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України (у тому числі вироблених на митній території України) таких товарів:

— бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 ПКУ, на які згідно з пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів;

— нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00.

Формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, для їх використання в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків, здійснюється у загальному порядку (виходячи з суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) при придбанні/ввезенні таких товарів/послуг).

Також податковий кредит, сформований у попередніх податкових періодах при придбанні товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, що починають використовуватися в операціях, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 відсотків, не підлягає коригуванню у зв’язку із застосуванням цієї ставки ПДВ.

У той же час, якщо у платника податку, який протягом звітного періоду здійснював операції з постачання пального та нафтопродуктів, визначених пунктом 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, за результатами такого звітного періоду сума податку, визначена у податковій декларації з ПДВ має від’ємне значення, то така сума податку не може бути задекларована у податковій декларації з ПДВ у рядках 20.1, 20.2, 20.2.1 та 20.2.2, а відображається виключно у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ.

При цьому платники податку, які протягом звітного періоду, в якому здійснено операції з постачання пального та нафтопродуктів, визначених пунктом 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, також здійснювали операції з вивезення за межі митної території України будь-яких дозволених в умовах дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану товарів, мають право від’ємне значення суми ПДВ, визначене відповідно до пункту 200.1 статті 200 ПКУ, задекларувати до бюджетного відшкодування, в тому числі в рахунок погашення податкового боргу, за умови дотримання інших вимог, визначених законодавством, у тому числі в умовах дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області