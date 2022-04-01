Успіхи на міжнародній арені

Наприкінці березня у польському місті Намислув відбувся міжнародний юнацький турнір із вільної боротьби. Серед тих, хто відзначився, і вихованці спортивного клубу «Чемпіон» із Збаража.

У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 35 кілограмів, не було рівних Олександрові Смакулі. Натомість після завершення баталій у ваговій категорії до 48 кілограмів на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднявся Назар Баньковський.

Відзнак за другі місця у своїх вагових категоріях удостоєні Михайло Грегоращук, Іван Максимчук, Віталій Ткач та Ігор Захарків. А третім фінішував Олександр Сич.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом Петра та Євгена Королів, Олександра Шафранського та Олега Борисевича.

Фото із соціальних мереж