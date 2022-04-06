Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Упродовж трьох місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини трохи більше 1,4 мільярда гривень платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з торішніми січнем-березнем сплата зросла на 228,9 мільйона гривень або на 20 відсотків», — деталізував очільник податкового відомства краю.

Серед платежів, яких надійшло найбільше для ОТГ, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно.

«Так, цього року у першому кварталі з офіційних доходів жителів місцеві бюджети отримали 957 мільйонів гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 176 мільйонів більше, ніж торік. А це — належне фінансування соціальних програм, забезпечення належних виплат тим, хто має в цьому потребу, тощо», — розповів головний податківець Тернопільщини.

Він також проінформував, що представники малого бізнесу перерахували 253,6 мільйона гривень єдиного податку. Надходження ж із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 29 мільйонів гривень.

Лише впродовж березня 2022 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 410 мільйонів гривень. Приріст до минулого року склав 23,5 мільйона гривень або шість відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області