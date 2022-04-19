Віримо у вас, земляки. І від усієї душі зичимо успіхів

Із першого по п’ятнадцяте травня бразильське місто Кашіас-ду-Сул стане ареною проведення XXIV літніх Дефлімпійських ігор. Це — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом найбільш престижні змагання сучасності для людей, що не чують.

Серед тих, хто виборов право взяти в них участь, і троє вихованців тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Причому двоє стануть дебютантами літніх Дефлімпіад. А майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Марія Бала намагатиметься до раніше завойованих титулів переможниці в командному заліку і срібної призерки в особистому додати нові вагомі відзнаки.

Чимало шансів на успіх, сподіватимемося, матимуть і двоє інших наших земляків. Та ж майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Руслана Муравська. Головні її успіхи на міжнародній арені насамперед пов’язані з досягненнями у стрибках у висоту. Ними дівчина вже не перший рік успішно займається під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука.

Натомість іншим дебютантом Дефлімпіади став футболіст Іван Рудзевич. І в цьому, до речі, теж не має ані найменшої сенсації. Адже тернопільські майстри шкіряного м’яча з кола спортсменів, які не чують, теж неодноразово домагалися успіхів на міжнародній арені.

Тож від імені спортивної громадськості краю щиро зичимо всім досягти омріяних спортивних висот!

На фото: дворазова призерка літніх Дефлімпіад, дзюдоїстка Марія БАЛА.

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