Благодійну допомогу не враховують для визначення обсягів обов’язкової реєстрації платником ПДВ

Відповідно до підпункту 69.12 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) операції, передбачені підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, що здійснені протягом 2022 року громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до статті 181 ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 ПКУ передбачено режим звільнення від оподаткування ПДВ для операцій із безоплатного (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Відтак операції громадських об’єднань та/або благодійних організацій із безоплатного (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації, не враховуються платниками, що здійснюють такі операції, при обрахунку ними загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг для визначення необхідності реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області