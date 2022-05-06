Діамантова ліга знову без китайських етапів

Цьогорічний календар найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики — Діамантової ліги — зазнав змін. Про це повідомили на офіційному сайті стартів.

Сезон Діамантової ліги має розпочатися вже за тиждень, у п’ятницю, 13 травня. Господаркою першого етапу стане столиця Катару Доха. Загалом же організатори запланували чотирнадцять етапів, два з яких мали відбутися в Китаї. Спочатку, 30 липня, у Шанхаї, а за тиждень, 6 серпня, — у Шенчьжені. Проте їх відмінили через коронавірусні обмеження, запроваджені владою Піднебесної через поширення штаму омікрон.

Тож замість етапів у Китаї організатори Діамантової ліги вирішили провести шостого серпня у польському Хожуві меморіал Каміли Сколімовської. Він, до речі, також входить до календаря континентального туру World Athletics.

Залишається хіба сказати, що етапи Діамантової ліги не проводитимуться у Китаї третій рік підряд. У 2020-му і 2021-му роках їх теж скасовували через пандемію коронавірусу. Востаннє ж етап ліги проводився у Шанхаї у 2019 році.

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