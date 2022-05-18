До податкового кредиту можна віднести суму ПДВ на підставі податкової накладної, складеної із шістнадцятого лютого по перше березня

Відповідно до пункту 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2022 року за номером 15 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2022 року за номером 129/37465, яким внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, набрав чинності 16 лютого 2022 року.

Проте, з метою забезпечення можливості переналаштування платниками податків власних програмних продуктів реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, складених за новою формою, в ЄРПН повинна була розпочатися з першого березня 2022 року.

В умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями та платники ПДВ не мають можливості реєструвати в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них.

У зв’язку з цим у податковій звітності з ПДВ за звітний період лютий 2022 року податковий кредит формується на підставі податкових накладних, що були зареєстровані в ЄРПН до 24 лютого 2022 року без урахування змін до форми податкових накладних, внесених наказом за номером 15, та на підставі наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, а за наступні звітні періоди під час дії воєнного стану — на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області