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До податкового кредиту можна віднести суму ПДВ на підставі податкової накладної, складеної із шістнадцятого лютого по перше березня

18.05.202218.05.2022Автор Богдан Дікальчук
До податкового кредиту можна віднести суму ПДВ на підставі податкової накладної, складеної із шістнадцятого лютого по перше березня

Відповідно до пункту 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2022 року за номером 15 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2022 року за номером 129/37465, яким внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, набрав чинності 16 лютого 2022 року.

Проте, з метою забезпечення можливості переналаштування платниками податків власних програмних продуктів реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, складених за новою формою, в ЄРПН повинна була розпочатися з першого березня 2022 року.

В умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями та платники ПДВ не мають можливості реєструвати в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них.

У зв’язку з цим у податковій звітності з ПДВ за звітний період лютий 2022 року податковий кредит формується на підставі податкових накладних, що були зареєстровані в ЄРПН до 24 лютого 2022 року без урахування змін до форми податкових накладних, внесених наказом за номером 15, та на підставі наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, а за наступні звітні періоди під час дії воєнного стану — на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області