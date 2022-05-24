Із перспективою на майбутнє

Попри війну в Україні і всі пов’язані з нею труднощі національна збірна України з веслування на байдарках і каное змогла взяти участь і гідно виступити на першому етапі Кубка світу з цього виду спорту в чеській Рачиці. У медальному заліку українці розділили третє-четверте місця, виборовши шість нагород — три золоті, дві срібні та одну бронзову.

Найбільш вагомим виявився врожай каноїстки Людмили Лузан, якій в одиночці не було рівних на дистанціях 500 і 1000 метрів. Верхня сходинка п’єдесталу пошани підкорилася і дуету байдарочників у складі Олега Кухарика та Ігоря Трунова. Тріумфували у вирішальних перегонах на 1000 метрів.

А разом із партнерами по команді Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним підкорили ще й «срібну» вершину у складі байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів. Права піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани удостоївся і сімейний дует каноїстів у складі Андрія Рибачка та Анастасії Четверикової. Домоглися успіху під час вирішальних перегонів на аналогічному відрізку 500 метрів.

Серед тих, кого, без сумніву, варто похвалити, і вихованка Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту міської ради Іванна Дяченко. Дебютувавши у баталіях дорослих на етапі Кубка світу, наша землячка відзначилася у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Перемога у фіналі В дозволила дівчині увійти до десятки найкращих спринтерок етапу.

Фото із соціальних мереж