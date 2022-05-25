Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки для земельних ділянок із не проведеною оцінкою

Відповідно до пункту 289.1 статті 289 розділу XIІ Податкового кодексу України (ПКУ) для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок визначення бази оподаткування земельним податком земель, для яких не виконана нормативна грошова оцінка земельних ділянок, передбачає застосування у якості бази — розмір нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області як публічного показника нормативної грошової оцінки земельних ділянок зафіксованого для земель відповідної території (стаття 277 ПКУ).

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 11 січня 2022 року за номером 6-28-0.222-275/2-22), керуючись нормами статті 289 ПКУ, а також пунктом 9 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, поінформувала про застосування за результатами 2021 року для земель, що не належать до сільськогосподарських угідь, коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 110 відсотків.

Таким чином, для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено та які не належать до сільськогосподарських угідь, базова величина нормативної грошової оцінки щодо яких визначена у порядку статті 277 ПКУ, податкові зобов’язання з плати за землю обчислюються із застосуванням величини коефіцієнта індексації 1,1.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області