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Кого звільнено від сплати ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України

04.05.202204.05.2022Автор Богдан Дікальчук
Кого звільнено від сплати ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України

Відповідно до підпункту 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, з першого квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, окрім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ.

Зокрема, згідно з ним відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі три відсотки доходу — у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ.

Крім того, згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ, зокрема, при ввезенні товарів на митну територію України.

Звільнення від оподаткування, встановлене підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ та підпунктом 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області