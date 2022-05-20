Наші краяни вже задекларували понад 220 мільйонів гривень

Цього року, у зв’язку із воєнним станом, кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році, триває. Станом на початок травня загальна сума уже задекларованих доходів становить 223,4 мільйона гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань при цьому становить 15,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,4 мільйона військового збору.

Після проведеної роз’яснювальної роботи 206 мешканців нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 12,1 мільйона гривень доходу. Також вісім осіб задекларували 13,8 мільйона гривень інвестиційних доходів, 78 — задекларували 3,9 мільйона гривень доходів від здачі в найм майна, 176 громадян отримали 26,8 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності, 689 отримали 90,6 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування та 213 громадян отримали 17,9 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб (2,2 мільйона гривень) задекларували громадяни, які отримували іноземні доходи; 4,7 мільйона гривень — ті, хто отримав подарунки та спадщину; 4,8 мільйона гривень — особи, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності; 2,4 мільйона гривень — громадяни, які отримали доходи від інвестицій.

Доходи в розмірі понад один мільйон гривень задекларували 19 осіб на загальну суму 87,9 мільйона гривень, основними джерелами таких доходів є заробітна плата, продаж (обмін) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна та інвестиційний прибуток.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області