Перемога з новим рекордом області

Учасниця XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо, 27-річна тернопільська легкоатлетка Наталія Стребкова домоглася ще одного вагомого успіху на міжнародній арені. Минулої неділі у столиці Литви Вільнюсі їй не було рівних під час престижних міжнародних змагань.

Причому в бігу на 5000 метрів атлетка, оновивши особисте досягнення (16 хвилин 34 секунди), природно, встановила і новий рекорд області.

На фото: лауреатки забігу на 5000 метрів під час церемонії нагородження. У центрі — Наталія СТРЕБКОВА.

Фото із соціальних мереж