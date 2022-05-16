Податкове повідомлення-рішення на сплату транспортного податку нерезидентом

Відповідно до підпункту 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 є об’єктами оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контрольним органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Згідно з першим абзацом підпункту 267.6.2 пункту 267.6 статті 267 ПКУ податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум транспортного податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контрольним органом у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до першого липня базового податкового (звітного) періоду (року).

Враховуючи сказане, контрольний орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення про сплату суми/cум транспортного податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити фізичній особі — нерезиденту за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування — легковий автомобіль, що перебуває у власності такого нерезидента.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області