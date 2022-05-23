Роботодавці виплатили півтора мільйона гривень заборгованої заробітної плати

Результатом індивідуальної роз’яснювальної роботи фахівців головного управління ДПС у Тернопільській області із керівниками підприємств, які заборгували своїм працівниками зарплату, стала її виплата. Адже 23 із 26-ти таких зарплатних боржників віддали 1,5 мільйона гривень заробленого.

При цьому бюджети отримали 454,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 715,7 тисячі гривень єдиного внеску.

До протидії формуванню зарплатного боргу залучаються й органи місцевого самоврядування, оскільки податок на доходи є одним із основних джерел наповнення місцевих скарбниць. Цього року на спільних засіданнях комісій заслухали керівників трьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Відтак одне з них ліквідувало 18,9 тисячі гривень зарплатного боргу, 3,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 129,6 тисячі гривень єдиного внеску.

Працівники територіальних органів ДПС в області спільно з органами місцевої влади також контролюють додержання платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухали керівників 24-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після проведеної роботи 23 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 85,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 104,8 тисячі єдиного внеску.

Окрім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань із керівниками 276-ти підприємств краю. Після неї 250 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак бюджети додатково отримали 3,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та чотири мільйони гривень єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області