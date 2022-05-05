Спеціальний податковий режим Дія Сіті

14 грудня 2021 року прийнято Закон України за номером 1946-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який передбачає пільговий режим оподаткування ІТ-компаній, які мають статус резидентів «Дія Сіті» та їх працівників. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Резидент Дія Сіті може обирати як платити корпоративний податок: 9 відсотків на виведений капітал, що визначається відповідно до встановлених правил, або 18 відсотків податку на прибуток на загальних підставах.

При розподілі прибутку Резидентом Дія Сіті на користь нерезидента засновника податкові пільги, що передбачені міжнародними конвенціями про усунення подвійного оподаткування, підлягають застосуванню незалежно від обраної системи сплати корпоративного податку.

Пільгове оподаткування спеціалістів, що працюються на резидента Дія Сіті:

— за трудовим договором із резидентом Дія Сіті:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5 відсотків, єдиний соціальний внесок — 22 відсотки від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5 відсотка.

Якщо фахівець отримує понад 240 тисяч євро на рік, то весь дохід вище цього ліміту оподатковуватиметься 18 відсотками ПДФО.

– за спеціальним гіг-контрактом, укладеним із резидентом Дія Сіті:

ПДФО — 5 відсотків, єдиний соціальний внесок — 22 відсотки від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5 відсотка.

Якщо фахівець отримує понад 240 тисяч євро на рік, то весь дохід вище цього ліміту оподатковуватиметься 18-відсотковим ПДФО.

– за цивільно-правовим договором із спеціалістом, який зареєстрований як фізична-особа підприємець (ФОП), які сплачують:

єдиний податок — 5 відсотків, єдиний соціальний внесок — 22 відсотки від мінімальної зарплати протягом 2022—2023 років (перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти).

Сукупний річний дохід такого спеціаліста у 2022 році не може перевищувати 7585500 гривень.

Із 2024 року резидент Дія Сіті буде обмежений у розмірі витрат на платників єдиного податку (включно з ФОП третьої групи).

Дивіденди, що будуть виплачуватися резидентами Дія Сіті на користь їх засновників — фізичних осіб (як резидентів України, так і нерезидентів), будуть звільнятися від оподаткування в Україні за умови виплати дивідендів не частіше ніж один раз за два роки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області