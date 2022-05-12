Ставка ПДВ при постачанні пального на період війни

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. На період воєнного, надзвичайного стану операції з постачання на митній території України та імпорт в Україну бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, які класифікують за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4 Податкового кодексу України (ПКУ), на які згідно з пунктом 40 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України встановлено ставку акцизу у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів.

Окрім того, нафту або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковують за ставкою ПДВ у розмірі сім відсотків. Це зазначено у пункті 82 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Якщо у платника ПДВ, який упродовж звітного періоду здійснював операції з постачання такого пального та нафтопродуктів, та за результатами такого звітного періоду сума ПДВ, визначена у податковій декларації з ПДВ має від’ємне значення (сформована як за операціями з придбання на території України, так і при імпорті в Україну), то така сума ПДВ не може бути задекларована (ні в поточному звітному періоді, ні в наступних звітних періодах) до бюджетного відшкодування, у тому числі в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ чи іншого податку (не може бути задекларована у податковій декларації з ПДВ у рядках 20.1, 20.2, 20.2.1 та 20.2.2), а виключно зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (відображається виключно у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області