Тернопільський бізнес отримав 143 мільйони гривень ПДВ

Упродовж січня-квітня 2022 року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули 143 мільйони гривень податку на додану вартість. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 134 суб’єкти господарювання — юридичні особи краю. Вони задекларували до повернення 213 мільйонів гривень цього податку.

Станом на початок травня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 152 мільйони гривень, з яких 136 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами. А щодо шістнадцяти мільйонів гривень триває судовий та адміністративний розгляд.

Також фахівці податкової служби області упередили бюджетне відшкодування цього платежу на 2,3 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області