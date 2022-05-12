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Внесок бізнесменів Тернопільщини

12.05.202212.05.2022Автор Богдан Дікальчук
Внесок бізнесменів Тернопільщини

«Понад 476,1 мільйона гривень склав внесок із податку на додану вартість від суб’єктів підприємництва Тернопільщини до Державного бюджету України за чотири місяці цього року», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. Частка цього платежу у сплачених підприємництвом нашого краю до державної скарбниці доходах складає понад 39 відсотків.

До речі, на початок травня цього року на обліку в органах ГУ ДПС області перебувало 2868 юридичних осіб та 563 фізичних осіб-підприємців, які є платниками ПДВ. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла: додалося 142 юридичні особи і 57 приватних підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області