Внесок бізнесменів Тернопільщини

«Понад 476,1 мільйона гривень склав внесок із податку на додану вартість від суб’єктів підприємництва Тернопільщини до Державного бюджету України за чотири місяці цього року», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. Частка цього платежу у сплачених підприємництвом нашого краю до державної скарбниці доходах складає понад 39 відсотків.

До речі, на початок травня цього року на обліку в органах ГУ ДПС області перебувало 2868 юридичних осіб та 563 фізичних осіб-підприємців, які є платниками ПДВ. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла: додалося 142 юридичні особи і 57 приватних підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області