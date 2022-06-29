Благодійні старти рукоборців

Чимало вихованців тернопільських регіонального центру «Інваспорт» та однойменної дитячо-юнацької спортивної школи встигли заявити про себе вагомими досягненнями у кількох видах під час всеукраїнських стартів. До таких «багатоверстатників», без сумніву, належать і Сергій Юрійчук із Володимиром Гродзіком.

Що стосується першого, то на згадку приходять успішні виступи у змаганнях із пауерліфтингу і голболу. Натомість Володимир має в своєму активі нагороди всеукраїнських змагань прихильників «королеви спорту». А нещодавно обоє повернулися зі Львова, де успішно виступили у благодійному турнірі з армрестлінгу на підтримку Збройних сил України.

Участь у престижних стартах, проведених у торгово-розважальному комплексі «Victoria Gardens», узяли більше сотні борців на руках, які захищали честь 22-х команд із десяти областей нашої держави. Юніори та дорослі визначили найсильніших у категоріях «аматори» і «параспортсмени».

Саме в останній і відзначився Сергій Юрійчук. В абсолютній ваговій категорії йому не знайшлося рівних у поєдинках на ліву руку, а на праву поступився тільки у фінальному єдиноборстві. Натомість Володимир Гродзік кинув виклик здоровим атлетам, чия вага перевищує 75 кілограмів, у категорії «аматори». І теж успішно, так само завоювавши друге місце у турнірі на праву руку. Змагання ж борців на ліву руку завершив восьмим.

Тернопільські рукоборці займаються під керівництвом тренера ДЮСШ «Інваспорт» Вадима Стецюка.

На фото: Володимир ГРОДЗІК (справа) під час вирішального поєдинку турніру аматорів на праву руку.

Фото із соціальних мереж