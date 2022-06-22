Декларують отримані торік доходи

Уже 4984 жителі Тернопільщини задекларували цього року отримані торік доходи, подавши відповідні декларації. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому 2983 наших земляків зобов’язані були задекларувати свої неоподатковані доходи, а 2001 — забажав скористатися правом на податкову знижку. Загальна сума задекларованого доходу склала 445,5 мільйона гривень.

Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 20,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,3 мільйона військового збору.

Найчастіше декларували статки від спадку чи дарування та продажу нерухомості або рухомого майна — 1015 та 320 краян відповідно. Вони задекларували 133,1 мільйона гривень та 26,6 мільйона доходів. Ще 229 декларантів збагатилися завдяки здійсненню незалежної професійної діяльності, а 118 — здачі у найм нерухомого та рухомого майна, заявивши про отримання відповідно 32-х мільйонів гривень та 8,3 мільйона.

Прислухалися до необхідності виконати свій конституційний обов’язок і 227 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони повідомили про отримання 16,6 мільйона гривень доходу. Про отримання ж інвестиційних прибутків на 13,9 мільйона гривень повідомили одинадцять жителів Тернопільщини.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб визначено тим, хто отримував спадщину та дарування (6,8 мільйона гривень) та збагатився від незалежної професійної діяльності — 5,8 мільйона.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області