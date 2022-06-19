ЩОРОКУ ТРЕТЬОЇ НЕДІЛІ ЧЕРВНЯ МИ ВІДЗНАЧАЄМО ДЕНЬ БАТЬКА.ЦЕ СВЯТО ВИНИКЛО У 1909 РОЦІ В США І ЙОГО, ЯК І ДЕНЬ МАТЕРІ, ПІДХОПИЛИ БАГАТО КРАЇН СВІТУ, ДЛЯ ЯКИХ ВАЖЛИВІ

У цього свята цікава історія. Його ідея належить американці Сонорі Смарт-Додд. Вона зростала в багатодітній сім’ї, у якій матір померла після народження шостої дитини — і всі клопоти лягли на плечі батька. Звісно, що він — Вільям Джексон Смарт — не зміг замінити дітям матері, але дав їм усе, зокрема й любов і розуміння. Вони виросли і влаштували своє життя.

Коли Сонора вже була заміжньою, одного разу, перебуваючи в храмі на богослужінні на честь Дня матері, подумала про батька, який самотужки сумлінно утримував і гідно виховував своїх дітей. Так, що вони не почувалися обділеними його увагою.

Сонора пішла до міської влади з пропозицією започаткувати нове свято — День батька. Ідею жінки підтримали і узаконили це свято в червні, бо саме цього місяця народився Вільям Смарт. Незадовго свято прижилося й в інших містах штату, а національним воно стало в Америці в 1966-му. Тоді ж визначили і його точну дату — третю неділю першого літнього місяця. Згодом свято підхопили багато інших країн.

Не забудьмо привітати своїх батьків, адже татові любов і піклування, його наука і мужнє плече, на яке завжди можна обіпертися — це запорука того, що діти зростуть упевненими в собі, захищеними, сильними. Батько — це опора, відчуття безпеки. Саме він формує образ майбутнього чоловіка в уяві доньки і стає взірцем для наслідування синові.

Не дарма жінки жартують, що найголовніший внесок матері у виховання дитини — це правильно обраний тато. Зичимо всім татусям — теперішнім і потенційним — здоров’я і добре вихованих дітей. А всім батькам-захисникам — повернутися до дітей здоровими і з перемогою!

Фото Василя БУРМИ.