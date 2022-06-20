Куди звертатися для скасування реєстрації платника ПДВ при залишенні району бойових дій

Порядок анулювання реєстрації платника ПДВ регулюється статтею 184 Податкового кодексу України (ПКУ) та регламентується розділом V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 184.3 статті 184 ПКУ контрольний орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, який подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 ПКУ.

Згідно з пунктом 5.3 розділу V згаданого положення для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контрольного органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №3-ПДВ (додаток 3 до положення за номером 1130). Таку заяву платники ПДВ можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

В умовах дії правового режиму воєнного стану територіальні органи ДПС, що розташовані в зоні проведення бойових дій, не можуть здійснювати свої повноваження, визначені ПКУ, в тому числі повноваження щодо реєстрації/анулювання реєстрації платників ПДВ.

З метою забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС у період воєнного стану в Україні повноваження територіальних органів ДПС, у роботі яких встановлено простій, закріплені за іншими територіальними органами.

Виходячи із зазначеного, суб’єкт господарювання, який перебуває на обліку в районі, розташованому в зоні бойових дій, з метою анулювання своєї реєстрації як платника ПДВ може подати заяву про анулювання реєстрації за формою №3-ПДВ засобами електронного зв’язку в електронній формі.

При цьому платник у розділі 1 заяви за формою №3-ПДВ зазначає найменування контрольного органу, в якому він перебуває на обліку.

Заяву розглядатиме територіальний орган ДПС, за яким закріплено виконання повноважень щодо реєстрації/анулювання реєстрації платників ПДВ територіального органу ДПС, у роботі якого встановлено простій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області