На переможній хвилі

Нещодавно у столиці Іспанії Мадриді відбулися престижні міжнародні змагання з легкої атлетики «Continental tour Silver». Їх учасницею стала і вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстриня спорту міжнародного класу Наталія Стребкова.

Учасниця торішніх XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо ще раз підтвердила свій високий рівень майстерності. Із результатом 9 хвилин 33,11 секунди тернопільська бігунка у бігу на 3000 метрів із перешкодами майже на вісім секунд випередила срібну призерку з Бразилії Татіану Ракюель да Сілва. А третьою фінішувала іспанка Кароліна Роблес.

Натомість згаданий переможний час Наталії Стребкової став новим рекордом європейського континентального турніру. До числа його призерів, до речі, потрапив ще один українець. У секторі для стрибків у висоту третє місце виборов Олег Дорощук із Кропивницького, який у найкращій свої спробі зумів підкорити планку на висоті 2 метри 23 сантиметри.

Стосовно ж Наталії Стребкової, то не зайвим буде нагадати, що на початку травня наша землячка так само стала переможницею міжнародних змагань у Вільнюсі. Тоді у столиці Литви вона змагалася на дистанції 5000 метрів, зупинивши хронометр на позначці 16 хвилин 0,34 секунди.

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