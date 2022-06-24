Найпопулярніша — друга група єдиного податку

У січні-травні цього року в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували на обліку 37059 приватних підприємців. Діяльність провадили діяльність 35957 суб’єктів господарювання.

При цьому 83 відсотки з них (30019 підприємців) застосовують спрощену систему оподаткування. Решта 5938 суб’єктів підприємництва здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування.

Серед підприємців-«спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Адже її застосовують 12927 суб’єктів малого підприємництва. Третю групу спрощеної системи оподаткування обрали 11464 приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5612 бізнесменів. Ще 16 здійснюють діяльність на четвертій групі єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області