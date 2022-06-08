Найпопулярніша — спрощена система оподаткування

На початок травня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 37116 приватних підприємців. Із них 36016 суб’єктів господарювання активно здійснюють діяльність.

Майже 83 відсотки приватних підприємців (30015 осіб) обрали спрощену систему оподаткування. Решта 6001 суб’єкт підприємницької діяльності застосовує загальну систему оподаткування.

Серед підприємців-«спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Їй надали перевагу трохи більше сорока відсотків таких суб’єктів малого підприємництва — 12970 осіб. Третя група спрощеної системи оподаткування актуальна для 11356-ти приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5674 підприємців. Ще 15 бізнесменів здійснюють діяльність на четвертій групі спрощеної системи оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області