Новий відеоконкурс

Уже завтра, першого липня, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» розпочинає новий відкритий обласний відеоконкурс. Цього разу всім охочим прихильникам здорового способу життя пропонують творчі змагання під назвою «Спортивне літо».

Не можна не зазначити, що він стане складовою частиною соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України». А головною метою є залучення всіх вікових груп і верств населення до сталої звички ведення того ж таки здорового способу життя, презентація нових форм організації рухової активності під час воєнного стану.

Тож, без сумніву, всі надіслані на відеоконкурс роботи просто зобов’язані відображати активний спосіб життя як дітей, так і людей середнього чи старшого віку.

Одна з головних умов — усі відеоролики мають бути авторськими. Надсилати їх необхідно на електронну адресу [email protected] або через месенджер на Фейсбук сторінку тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all.

У конкурсі, як і зазвичай, братиме участь один відеоролик від одного автора. Всі вони повинні бути представлені у цифровому форматі та відповідати таким вимогам:

— файл у форматі MP4, тривалість якого від 60-ти до 120-ти секунд;

— ім’я, прізвище автора як фізичної особи, місце його проживання (вулиця, населений пункт, територіальна громада), контактна інформація повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагородження в одному з відділень «Укрпошти».

Відеороботи авторів будуть опубліковані у соціальній мережі Фейсбук на вже згаданій сторінці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all).

За умовами проведення відеоконкурсу переможці та призери визначатимуться в індивідуальній та груповій категоріях за результатами голосування на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all). Для того, аби проголосувати, необхідно поставити вподобання під постом із відеороботою.

Лауреати відкритого обласного відеоконкурсу «Спортивне літо» будуть нагороджені медалями та сувенірною атрибутикою з логотипом центру, автори найпопулярніших відео також будуть відзначені сувенірною атрибутикою з логотипом «Спорту для всіх».

Відеоконкурс «Спортивне літо» триватиме до 31 липня цього року.

Фото організаторів