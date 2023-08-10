Відеоконкурс «Здорова нація — здорова Україна!»

Напередодні Дня незалежності України тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення оголосив відеоконкурс. Його гасло — «Здорова нація — здорова Україна!»

Аби взяти в ньому участь, усім охочим необхідно:

— підписатися на офіційну сторінку інстаграм центру @tr_sport_for_all;

— зняти та надіслати відео, на якому виконуєте свою улюблену рухову активність, яке відправити «Спорту для всіх» в особисті повідомлення;

— поділитися публікацією про відеоконкурс собі у сторіз, відмітивши вже згадану сторінку «Спорту для всіх» @tr_sport_for_all.

Трійку призерів та ще сім учасників визначать серед тих, хто виконає всі названі умови. Також організатори назвуть ще трьох авторів відеороликів, яких відзначать за техніку виконання та демонстрацію улюбленої рухової активності.

На лауреатів конкурсу очікують футболки, сувеніри і призи від «Спорту для всіх», друкована продукція від традиційного партнера, видавництва «Школярик». Будуть нагородженні цінними подарунками і троє призерів, яких визначать організатори.

Участь у відеоконкурсі візьмуть усі надіслані до 16-ї години 23 серпня відеоролики. А результати будуть оголошені на День Незалежності України, 24 серпня, на офіційній сторінці в інстаграм.

Фото організаторів