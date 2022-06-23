Нюанси заповнення у податковій накладній графи «Отримувач (покупець)» за операціями постачання платнику єдиного податку зі ставкою 2 відсотки доходу

Відповідно до підпункту 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій із постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267.

Пунктом 12 згаданого порядку встановлено, що у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник».

З огляду на те, що в період дії воєнного стану платникам ПДВ, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, реєстрація платником ПДВ є призупиненою, у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної, складених на операції з постачання товарів/послуг платникам єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу, у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області