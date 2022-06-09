ПДВ від суб’єктів підприємництва Тернопільщини

Протягом п’яти місяців цього року платники Тернопільщини сплатили до державного бюджету 580,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, у травні фактичні надходження до бюджету з податку на додану вартість становлять 104,3 мільйона гривень. Це на 17,4 мільйона більше очікуваних надходжень.

Станом на початок червня на обліку головного управління ДПС у Тернопільській області перебувало 3446 платників податку на додану вартість, з них 2884 юридичні особи та 562 фізичні особи-підприємці.

Податківці також нагадали, що Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» з 27 травня цього року відновлено реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області