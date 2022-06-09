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ПДВ від суб’єктів підприємництва Тернопільщини

09.06.202209.06.2022Автор Богдан Дікальчук
ПДВ від суб’єктів підприємництва Тернопільщини

Протягом п’яти місяців цього року платники Тернопільщини сплатили до державного бюджету 580,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, у травні фактичні надходження до бюджету з податку на додану вартість становлять 104,3 мільйона гривень. Це на 17,4 мільйона більше очікуваних надходжень.

Станом на початок червня на обліку головного управління ДПС у Тернопільській області перебувало 3446 платників податку на додану вартість, з них 2884 юридичні особи та 562 фізичні особи-підприємці.

Податківці також нагадали, що Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» з 27 травня цього року відновлено реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області