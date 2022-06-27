Переважають приватні підприємці

На початок червня 2022 року в головному управлінні ДПС у Тернопільській області на обліку перебували 62010 основних платників податків. Значна частина з них (37059 осіб) — приватні підприємці.

Трохи менше було на обліку юридичних осіб — 24951 суб’єкт господарювання. Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями підприємців побільшало на 1265 осіб та додалося 422 підприємств і філій.

Лише у травні власну справу розпочали 474 платники податків, з яких 404 підприємці та 70 юридичних осіб. Припинили діяльність упродовж цього часу 519 суб’єктів господарювання — 52 юридичні особи та 467 приватних підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області