Податкова накладна на товари, на які встановлені максимальні роздрібні ціни

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. За операціями з постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни (МРЦ), складання податкових накладних виробниками такої продукції та суб’єктами господарювання, які пов’язані відносинами контролю з виробниками у розумінні Закону України від 11 січня 2001 року за номером 2210-ІІІ «Про захист економічної конкуренції», здійснюється з урахуванням таких особливостей:

складаються окремі податкові накладні та зазначається у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «6» (пункт 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307;

у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування ПДВ (пункт 16 згаданого порядку).

Податкові накладні, складені за операціями з постачання такої тютюнової продукції, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у загальновстановленому порядку.

Якщо одночасно з тютюновою продукцією, для якої встановлені МРЦ, які повинні наноситися на споживчу упаковку, а також тютюновою продукцією, на споживчу упаковку якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, здійснюється постачання інших видів товарів/послуг, то за такою операцією доцільно складати окремі податкові накладні:

одну — на постачання тютюнової продукції з урахуванням вищевикладених особливостей;

другу — на постачання інших товарів/послуг — у загальновстановленому порядку.

При отриманні авансового платежу (попередньої оплати) одним платежем за тютюнову продукцію та за інші товари/послуги платник податку самостійно, керуючись умовами договору на постачання, визначає яка продукція/товар/послуга і в якому розмірі оплачена, та відповідно складає дві окремі податкові накладні:

одну — на постачання тютюнової продукції;

другу — на постачання інших товарів/послуг.

При здійсненні операцій із постачання тютюнової продукції, до якої застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 197.27 статті 197 Податкового кодексу України, податкова накладна складається у загальновстановленому порядку. У графі 7 табличної частини такої податкової накладної «Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість» вказується ціна тютюнової продукції, визначена договором на її постачання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області