Подвійна перемога землячок

У Хмельницькому на стадіоні «Поділля» нещодавно визначилися лауреати відкритого чемпіонату сусідньої області з легкої атлетики. За нагороди на бігових доріжках та в секторах, окрім господарів, сперечалися півтори сотні спортсменів із Сумської, Тернопільської, Миколаївської, Херсонської, Луганської, Дніпропетровської областей і столиці нашої держави Києва.

Перемога у секторі для стрибків у висоту вихованки тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» Руслани Муравської фахівців з уболівальниками, без сумніву, не здивувала. Адже наша землячка, яка є срібною призеркою чемпіонату світу, кількаразовою призеркою європейських першостей, нещодавно стала срібною призеркою XXIV літніх Дефлімпійських ігор у Бразилії. До того ж підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука порадувала свого наставника особистим досягненням, уперше підкоривши планку на висоті 170 сантиметрів.

Хмельницькі старти виявилися успішними і для її молодшої подруги Єлизавети Ільєнко. Як розповів директор навчального спортивного закладу Віктор Юзчишин, завдяки повторенню особистого досягнення (140 сантиметрів) 15-річній юнці, якою опікується Віктор Ворко, підкорилася друга сходинка п’єдесталу пошани у компанії дорослих.

Порадіймо і досягненню ще одного підопічного Віктора Ворка Мар’яна Репети. Найкраща спроба на висоті 145 сантиметрів дозволила йому фінішувати п’ятим у суперечці чоловіків.

На фото: чарівні тернополянки на п’єдесталі пошани.

Фото із соціальних мереж