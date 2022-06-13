Ще не пізно задекларувати свої статки

Для громадян, які внаслідок запровадження воєнного стану в Україні, не мали змоги подати вчасно декларацію про майновий стан і доходи, подовжено граничний строк подання податкової звітності на шість місяців після завершення стану війни. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларуванню підлягають доходи, отримані від осіб, що не є податковими агентами (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів належать доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини або договору дарування, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо.

Також задекларувати необхідно доходи, отримані від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Це, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року. А також дохід від операцій із цінними паперами. Необхідно задекларувати й іноземні доходи тощо.

Громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2021 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2022 року включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області